Владимир Путин объявил об участии в выборах президента в 2024 году

Заявление он сделал на встрече с Героями Отечества

Владимир Путин в ходе встречи с Героями Отечества, приуроченной к государственному празднику, сообщил о решении участвовать в выборах президента. Нынешний срок полномочий главы государства истекает 7 мая 2024 года, выборы назначены на 15, 16 и 17 марта 2024 года. Корреспондент ТАСС передает, что с просьбой об участии в выборах к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. После торжественной церемонии прошла встреча президента с приглашенными гостями. Так, один из бойцов, Эдуард Казымов, поблагодарил Владимира Путина за столь высокую награду. Он заявил, что, на его взгляд, это оценка не только его труда, но и всего его подразделения. Герой ДНР Артем Жога рассказал, что на фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться. Владимир Путин ответил согласием.

«Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает», — прокомментировал позже Артем Жога.

Сегодня же стало известно, что голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года.

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», — пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.