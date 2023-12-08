Челябинский губернатор выразил поддержку решению Владимира Путина баллотироваться на новый срок

Челябинский губернатор выразил поддержку решению Владимира Путина баллотироваться на новый срок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

В своем телеграм-канале глава региона написал, что это обеспечит развитие большинства запущенных на Южном Урале проектов.

«Все ключевые проекты развития в Челябинской области связаны с нашим президентом. Долгожданное завершение метро в Челябинске, новый межвузовский кампус, проекты в сфере здравоохранения, дорожного хозяйства — это и многое другое происходит благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина. Особая благодарность — за решения по поддержке семей с детьми», — отметил глава региона.

Он также выразил уверенность в том, что южноуральцы видят и высоко оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства.

«Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах», — добавил Алексей Текслер.