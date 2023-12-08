Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.
В своем телеграм-канале глава региона написал, что это обеспечит развитие большинства запущенных на Южном Урале проектов.
«Все ключевые проекты развития в Челябинской области связаны с нашим президентом. Долгожданное завершение метро в Челябинске, новый межвузовский кампус, проекты в сфере здравоохранения, дорожного хозяйства — это и многое другое происходит благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина. Особая благодарность — за решения по поддержке семей с детьми», — отметил глава региона.
Он также выразил уверенность в том, что южноуральцы видят и высоко оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства.
«Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах», — добавил Алексей Текслер.