Жители Миасса смогут проголосовать за «освобождение» книг

Опрос вскоре станет доступен на сервисе «Активный житель-74».

В Миассе может появиться множество полок для буккроссинга. Информация об этом появилась на сайте Правительства Челябинской области.

В городе есть только один «книгоприемник», который находится на улице Лихачева, что усложняет процесс обмена книг. Поэтому администрация Миасса предложит пользователям интернета поддержать инициативу по установке книжных полок для буккроссинга в каждый район города на сайте «Активный житель-74». Голосование продлится до 5 августа.

Для справки отметим, что суть буккроссинга состоит в том, что любой человек может оставить прочитанную им книгу в общественном месте, чтобы её смог подобрать другой читатель.