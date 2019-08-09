Стадион ЧЗМК в Ленинском районе будет реконструирован

Об этом сообщил глава региона во время своей поездки.

Сегодня, 9 августа, Алексей Текслер отправился с рабочим визитом в Ленинский район. В поездке его сопровождают глава района Александр Орел и врип мэра города Наталья Котова.

В городской клинической больнице №9 Алексею Текслеру представили техническое оснащение. С помощью инфоматов можно узнать ситуацию с диспансеризацией и лекарствами, а также воспользовавшись электронной регистратурой, представленной в виде терминалов, можно получить талон к необходимому врачу. Кроме того, к ним представлены дежурные администраторы, в случае если посетителю понадобится помощь.

Затем главы отправились в Театр современного танца. Коллективу учреждения уже 25 лет, однако здание для репетиций - ДК Завода металлоконструкций - появилось лишь в мае этого года. Руководитель театра Ольга Пона предложила создать здесь центр хореографии для жителей района. Алексей Текслер предложил разработать проект и предоставить его ему для рассмотрения.

Следующей остановкой стал стадион ЧЗМК. Спортивный объект находится далеко не в лучшем состоянии, некоторые объекты не восстанавливались еще с советских времен. Сейчас уже разработан проект реконструкции. Глава региона поручил исполняющему обязанности министра спорта Челябинской области Леониду Одеру объединить в этом вопросе усилия с Федерацией футбола России.

Кроме того, Алексей Текслер поручил разобраться в ситуации со спорткомплексом «Сигнал». Сейчас он находится в собственности у госкомпании «Ростех», что не позволяет проводить работы по установке нового поля за счет бюджета города.

После этого глава региона отправился на завод «Электромашина» для ознакомления с производством предприятия. Напомним, что ранее Алексей Текслер посетил территорию будущего парка «Плодушка» в Ленинском районе.