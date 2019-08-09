Ирину Гехт порадовало уменьшение количества детей-сирот в Челябинской области

Об этом первый заместитель Алексея Текслера заявила во время рабочей поездки.

Вчера, 8 августа, Ирина Гехт отправилась с рабочим визитом в Саткинский район. В ходе поездки её сопровождал глава муниципалитета Александр Глазков.

Первой остановкой стал Саткинский роддом. В 2018 году учреждение переехало в здание детского соматического отделения и было полностью обновлено: начиная от медицинского оборудования и заканчивая канализацией. Родильное отделение также полностью оснащено кадрами: в роддоме работают 2 неонатолога, 2 акушер-гинеколога, 10 акушерок и медсестер.

Также Ирина Гехт посетила кардиологическое первично-сосудистое отделение районной Саткинской больницы, куда сейчас приезжают для лечения пациенты из Трехгорного, Юрюзани, Аши, Усть-Катава, Катав-Ивановска.

«Последние пять лет территории практически не обеспечивалась оборудованием, поэтому сегодня — это приоритет. Закупим в это отделение цифровой рентген и ангиограф, постараемся до конца года решить этот вопрос. Тем более, что здесь уже есть подготовленные кадры. И это важно с точки зрения охвата горнозаводской зоны. Поэтому нужно дооснастить этот центр для того, чтобы была возможность аккумулировать всех больных с близлежащих территорий», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области.

Затем Ирина Гехт осмотрела несколько образовательных учреждений Сатки. Первой стала школа № 4 имени В. Г. Некрасова. Сейчас здесь ведутся работы по реализации проекта «Умная школа». Помощь в этом оказывает Фонд поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание» совместно с лабораторией дизайна НИУ «ВШЭ». В рамках проекта сейчас ведется реконструкция второго этажа, где появится информационно-библиотечного пространство. Также в рамках проекта будет установлена интеллектуальная система освещения, которая будет менять яркость ламп в зависимости от естественного света, а также современная система безопасности с видеонаблюдением. Реализация проекта будет финансироваться из областного бюджета и за счет частных средств. Всего на это будет потрачено более 10 миллионов рублей.

В следующем образовательном учреждении, школе № 5, реализуется региональный проект «Точка роста». По окончанию работ все двери в классы школы станут полностью прозрачными, а также появится новое образовательное оборудование, например, квадракоптер и 3D-принтер.

На базе школы № 40 будет построен современный стадион. На данный момент здесь уже создана спортивная площадка для сдачи норм ГТО, которая оснащена уличными тренажерами и специальным напольным покрытием.

Также Ирина Гехт посетила школу № 12 города Бакала. Здесь реализуется множество инклюзивных программ, а также необычным образом организовано питание детей в учреждении, поскольку все блюда и продукты, вплоть до выпечки, производятся в самом учреждении.

«Я, честно говоря, такого количества школ, оснащенных современными технологиями и сконцентрированных на такой небольшой территории, больше нигде не видела. Для детей здесь создаются совершенно другие условия, которые воспитывают и уважение к городу в том числе. Искренне восхищаюсь и где-то завидую ребятам из Сатки, потому что они имеют возможность обучаться в таких условиях», — заявила первый заместитель губернатора Челябинской области.

Последней остановкой стал детский дом-школа в Бакале. Ирину Гехт обрадовал тот факт, что количество воспитанников стало меньше. По мнению первого заместителя главы региона, это говорит об успешности работы правительства области в сфере социальной защиты детей-сирот.

«Это свидетельство того, что поменялся менталитет наших людей. Теперь взять ребенка в семью — это совершенно нормальная история, которая может сделать счастливым и семью, и ребенка, которого в нее примут. Поэтому здесь наша следующая задача — сохранить динамику по усыновлению и максимально снизить приток новых детей в детские дома, а это значит по-другому подойти к профилактике семейного неблагополучия и максимально вкладывать все усилия, чтобы сохранить ребенка в семье. Это возможно в большинстве случаев, просто важно в нужный момент оказать правильную помощь родителям», — рассказала Ирина Гехт.

Бакальский детский дом сегодня ко всему прочему может предоставлять профессиональное обучение. Так уже с 1 сентября здесь будут реализованы программы по обучению профессии столяра, а в следующем году появятся специальности архивариуса, секретаря и делопроизводителя.