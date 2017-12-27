/ Избитый сам собой заправщик из Уйского района наказан за придуманное нападение

Мужчине дали условный срок.

Уйский районный суд вынес приговор хитрому работнику газозаправочной станции. Мужчина вынудил правоохранителей завести уголовное дело по статье «Разбой», а самого разбоя не было. Он инсценировал нападение на себя ради личной выгоды.



Своими умышленными действиями обвиняемый нарушил нормальную работу правоохранительных органов, которыми проводились оперативные и следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статье 162 УК РФ «Разбой». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Судом ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, мужчина пошел на отчаянные меры и избил себя гаечным ключом, после чего ударился об асфальт. Под этим предлогом он похитил 71 тысячу рублей.

