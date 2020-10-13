В Магнитогорске с предварительным диагнозом COVID-19 умер водитель скорой

Мужчине было всего 59 лет.

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В Магнитогорске Челябинской области скончался водитель скорой помощи. Предварительная причина смерти — коронавирусная инфекция. Мужчине было всего 59 лет. Об этом накануне сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Более 15 лет наш коллега отдал работе в службе скорой медицинской помощи. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, всегда готов был прийти на помощь. Его отличали доброта и жизнелюбие, отзывчивость и неравнодушие к проблемам людей»,— написали о погибшем сотрудники Минздрава.

Также ведомство вместе с коллективом станции скорой помощи выразило соболезнования родным и близким мужчины.

Совсем недавно в Усть-Катаве умерла врач-невролог. Коллеги также поставили женщине предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». Медику был всего 61 год.