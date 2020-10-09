В Челябинской области часть вызовов «скорой» будут перенаправлять в неотложную помощь

Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на бригады медиков.

Послушать 00:00

«Скорая помощь» в Челябинской области перестанет приезжать на вызовы, где жизни пациента ничего не угрожает. Обращение к руководителям медицинских организаций, у которых в структуре есть бригады «скорых» направили из регионального Минздрава. Документ опубликовал на своей странице в социальных сетях депутат Роман Никитин.

В документе, подписанном министром здравоохранения Челябинской области Юрием Семеновым, сказано, что из-за высокой нагрузки на бригады «скорой», увеличилось время ожидания медпомощи пациентами. В связи с этим часть вызовов будет перенаправляться в поликлиники, к которым прикреплен пациент.

«Поводы, по которым вызов будет перенаправлен в поликлиники: отравление пищей, сердцебиение (тахикардия), трясет (причина неизвестна), боль в животе и рвота, обморок и состояние после обморока, плохое самочувствие человека по неизвестной причине, контакт с зараженным COVID-19 и подозрение на COVID-19, боль в грудной клетке (без указания на острую коронарную патологию), человек задыхается (бронхит, пневмония) и если человек задыхается по неизвестной причине», — сказано в этом документе.





Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Мы видим, насколько увеличена на данный момент нагрузка на бригады скорой помощи. К сожалению, большинство граждан не знают или не помнят о том, что помимо скорой помощи вызывать на случаи, не связанные с угрозой жизни и здоровья, необходимо неотложную помощь. Каждую заявку, поступающую на пульт, диспетчер фиксирует и обрабатывает. Данная инициатива целесообразна, чтобы разгрузить скорую помощь», — ответили сайту «Первый областной» в ведомстве.

Южноуральцам напоминают, что «скорая помощь» выезжает к пациентам, когда существует реальная угроза жизни человека. Вызовы распределяет диспетчер, ориентируясь на экстренность проблемы и очередность. Для того, чтобы бригады успели приехать к человеку, который может погибнуть без их помощи, нужно помнить, что на менее срочные вызовы может приехать «неотложка».

В компетенции бригады неотложной помощи как раз вызовы на высокую температуру и давление, отравления, а также иные проблемы со здоровьем.

Для того, чтобы пациенты могли получить медицинскую помощь и ночью, службу неотложной помощи переводят на круглосуточный режим работы.