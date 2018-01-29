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/ Борис Дубровский следит за судьбой южноуральского призывника с «огнестрелом»

Борис Дубровский следит за судьбой южноуральского призывника с «огнестрелом»

Родные солдата просят о помощи.
сегодня в 15:08
  |  Общество

Врачи в Амурской области продолжают наблюдать за состоянием южноуральского солдата, получившего огнестрельное ранение в голову. Состояние военнослужащего остается тяжелым, он подключен к аппаратам и не выходит из комы. По официальной версии, солдат сам произвел выстрел. Патроны для автомата забрал из комнаты для хранения оружия. Родные в это не верят, по их словам, кто-то покушался на жизнь солдата.

Все дома было хорошо, на службе, он писал и звонил, тоже все хорошо. Все ему нравилось! Сейчас мама собирается в Белогорск. Врачи говорят, прежнее состояние, самые лучшие врачи борются за его жизнь. Подключен к аппарату, он в коме. — рассказала сайту «Первый областной» сестра солдата Валентина Орлова.

Тему взяли на контроль в правительстве Челябинской области.

Мы следим за судьбой каждого военнослужащего, призванного из региона, каждый подобный инцидент не оставим без внимания. — прокомментировал ситуацию сайту «Первый областной» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Добавим, что семья пострадавшего солдата нуждается в помощи. Билет в Белогорск дорогой, и родные надеются на помощь неравнодушных южноуральцев, которые отправят маму к раненому сыну.

Номер карты: 4276 0600 2286 7553 (Павел Вождаев).

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