Средства на достройку домов дольщиков направит правительство Челябинской области

Постановление подписал глава региона.

Послушать 00:00

В 2020 и 2021 годах в Челябинской области правительство будет выделять по 537,9 миллионов рублей из регионального бюджета «Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства». Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

В этом году будет возможно решить проблему 346 дольщиков. Деньги направят на софинансирование работ по завершению строительства домов, где есть пострадавшие дольщики.

«На решение проблем пострадавших дольщиков 81% средств будет направляться из федерального бюджета, остальные 19% — из областного бюджета. Эти 537,9 миллионов рублей и есть региональная часть софинансирования. Наблюдательный совет „Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства“ (Москва) уже принял решение достроить дом ЖСК „Доватора-46“ в Челябинске. На эти цели из бюджета области уже выделено 38,9 миллионов рублей, остальные средства направят из федерального фонда», — пояснили в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

Дом ЖСК «Доватора-46», где жилье ждут 98 дольщиков, первый объект в регионе, на достройку которого средства выделяются из бюджета. В первом полугодии планируется принять решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам ЖК «Княжеский» на улице Братьев Кашириных (124 дольщика) и «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе (124 дольщика).

Напомним, в ноябре 2019 года в Челябинской области был учрежден «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». С помощью него планируют достраивать «замороженные» дома.