2 миллиона «квадратов» жилья введут на неиспользуемых федеральных землях в Челябинской области

Алексей Текслер обсудил с Виталием Мутко дальнейшее взаимодействие региона с «ДОМ. РФ».

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Сегодня, 4 марта, Алексей Текслер встретился с Виталием Мутко в Москве. Главной темой встречи стало взаимодействие правительства региона и АО «ДОМ.РФ». Ключевой акцент был сделан на помощи обманутым дольщикам. Глава региона обратился к Мутко с просьбой посодействовать в ускорении принятия решений по недостроям. Напомним, «ДОМ.РФ» выносит вердикты в отношении обманутых дольщиков: достроить дом, в который они вложились, или выплатить компенсацию.

Алексей Текслер во время встречи также отметил, что в регионе создан собственный фонд, который призван защитить права участников долевого строительства. Более полумиллиарда рублей будет направлено на решение этих вопросов из областного бюджета в 2020 и в 2021 годах.

Виталий Мутко высоко оценил успехи Челябинской области в частности по переходу на проектное финансирование. В ходе встречи он озвучил возможность кредитования обществом «ДОМ.РФ» тех застройщиков, которые будут выполнять государственные программы и проектируют комплексные застройки и арендное жилье. Первый подобный совместный проект в регионе уже запущен — в Челябинске появится пилотный арендный дом.

«Мы готовы дальше развивать в Челябинской области наши программы проектного финансирования, ипотеки. Высокие результаты показывает вовлечение в оборот федеральных земель. У регионального правительства есть интерес к нашим разработкам в области формированию комфортной городской среды, будем прорабатывать каждый вопрос точечно», — генеральный директор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко.

Губернатор Челябинской области озвучил предложение в адрес банка «ДОМ.РФ» поучаствовать в программе поддержки молодых семей и ученых.

«В расширении сотрудничества с ДОМ. РФ мы видим возможность активизировать решение задач национального проекта „Жилье и городская среда“. Программы, разработанные компанией в сфере ипотечного кредитования, кредитования застройщиков, малого и среднего бизнеса, перспективные проекты развития территорий уже успешно реализуются в нашем регионе. Также существует запрос на обучение архитекторов, договорились проработать этот вопрос отдельно», — заявил Алексей Текслер.

Виталий Мутко также озвучил, что в Челябинской области уже введено более 1 миллиона квадратных метров жилья за счет того, что «ДОМ.РФ» ввел в оборот федеральные земли, которые до этого не использовались. На стадии проектирования еще почти миллион. Всего будет задействовано почти 2 000 гектаров таких земель.