Зарплаты врачей в Челябинской области превышают средний доход в регионе

Сумму назвала Контрольно-счётная палата области.

Контрольно-счётная палата Челябинской области назвала средний размер зарплат у врачей, которые имеют высшее образование. По этому показателю регион оказался на 27 месте среди всех субъектов Российской Федерации.

«Средняя зарплата врача в Челябинской области на 1 октября 2020 года составляет 80,8 тыс. рублей. По уровню зарплат врачей наш регион находится на 27 месте из 85 возможных. При этом соотношение средней зарплаты врача и средней зарплаты работников всех категорий в Челябинской области одно из самых высоких в стране: доходы медиков выше в 2,5 раза», — сообщает пресс-служба региональной Контрольно-счетной палаты.

Средняя зарплата врача в России составляет 89,6 тыс. рублей, что на 68% выше, чем средняя зарплата других работников в целом.

Больше всего медики получают в Ямало-Ненецком автономном округе (233,6 тыс. рублей), в Чукотском автономном округе (229,4 тыс. рублей), а также в Ненецком автономном округе (181,2 тыс. рублей).

Меньше всего заплаты врачей в Кабардино-Балкарии (53,2 тыс. рублей), в Карачаево-Черкесской Республике (51,9 тыс. рублей) и в Северной Осетии — Алании (51,4 тыс. рублей).