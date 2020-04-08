Зарплата учителей в Челябинской области не станет меньше из-за «дистанционки»

Об этом заявил министр образования и науки региона.

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В Челябинской области в связи с распространением коронавирусной инфекции временно школьники находятся на дистанционном обучении. По словам главы Минобрнауки региона, это никак не скажется на зарплате учителей.

«Зарплаты учителей из-за удаленной работы с учениками снижаться не будут. Возможно даже дополнительное стимулирование. Этот труд должен быть дополнительно поощрен. Не верьте слухам, что там воспитателю не доплатят, или школьному повару. Всем заплатят в полном объеме», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Ранее он сообщил, что учебный год продлевать в регионе не планируют. При необходимости учебную программу «нагонят» в следующем году.