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/ Южноуральцам показали высший пилотаж в день авиации на аэродроме Калачёво

Южноуральцам показали высший пилотаж в день авиации на аэродроме Калачёво

Гостям представили настоящие самолеты и их управляемые модели.
сегодня в 12:24
  |  Общество

Любители авиации и работники этой сферы 19 августа встречали праздник воздушного флота России на аэродроме Калачево. Большую территорию поделили на две площадки. На одной расположились авиамоделисты, которые участвовали в показательных выступлениях. На другой профессионалы демонстрировали высший пилотаж на самолетах, тут же проходили прыжки с парашютом.

Покататься на самолетах и совершить экстремальный прыжок могли также гости праздника, изъявившие такое желание. Тут же можно было научиться управлять моделью самолета.

У меня сын служит в ВДВ. Так что мы поехали с младшими детьми показать, что это такое, как это красиво. Нам очень понравилось, дети довольны. Советуем всем хотя бы раз приехать на этот праздник. — поделилась с сайтом «Первый областной» Оксана Семенова.

День воздушного флота России на Калачево проходит каждый год. В небо поднимаются АН-2 и ЯК-52. Многие челябинцы годами ходят на мероприятие, ведь это редкая возможность не просто посмотреть на пролетающий в небе самолет, а посидеть в кабине и даже совершить свой полет, пусть и на пассажирском месте.

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