/ Прямое авиасообщение может появиться из Челябинска во Вьетнам

За 2018 год в Республике побывало более 500 тысяч южноуральцев.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генконсул Вьетнама в Екатеринбурге г-н Нго Фыонг Нги обсудили сотрудничество между нашим регионом и регионами Вьетнама, а также возможность открытия прямого авиасообщения.

По словам генконсула, большое количество южноуральцев ежегодно посещает Вьетнам. За 2018 год там побывало более 500 тысяч человек из Челябинской области. В следующем году эта цифра должна только увеличиться.

Сейчас южноуральцы все чаще посещают Вашу Республику. Думаю, что нам надо вместе проработать вопрос открытия прямого рейса на регулярной основе, позаботиться о том, чтобы челябинские туристы летали к вам напрямую. — прокомментировал глава региона Борис Дубровский.

Г-н Нго Фыонг Нги был в Челябинске впервые. На ознакомительной встрече они с Борисом Дубровским обсудили возможность двусторонних визитов. Так, предполагаемый приезд вьетнамской делегации планируется на июль 2019 года, когда в Екатеринбурге будет проходить выставка ИННОПРОМ. А южноуральцы с ответным визитом приедут во Вьетнам в конце 2019 года — на III международную выставку.

Как рассказал г-н Нго Фыонг Нги, Республика заинтересована в расширении сотрудничества с Челябинской областью в таких сферах, как культура, образование и туризм.

Наши граждане работают и учатся в Челябинской области, но мы бы хотели, чтобы все больше студентов из нашей страны обучались в ваших вузах, потому что регион промышленный, здесь на высоком уровне готовят соответствующих специалистов. — отметил г-н Нго Фыонг Нги.

Отметим, вьетнамская диаспора в регионе — малочисленная. На данный момент в ней всего 200 человек.