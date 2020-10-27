Челябинская городская дума назвала имя нового председателя контрольно-счётной палаты

Кандидатуру предложила глава города Наталья Котова.

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В Челябинске будет новый председатель контрольно-счётной палаты. Ею с 31 октября станет Наталья Гутова. Предыдущий глава КСП Юрий Ветриченко покинул должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Кандидатуру Натальи Гутовой предложила мэр Челябинска Наталья Котова, рассказали сайту «Первый областной» представители Челябинской городской думы.



«Главой города Челябинска Натальей Котовой на рассмотрение депутатов была вынесена кандидатура Натальи Гутовой, начальника Управления муниципальных закупок Администрации города Челябинска. Депутаты рассмотрели предложенную кандидатуру и проголосовали за назначение Натальи Гутовой на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска с 31 октября 2020 года сроком на 5 лет»,— рассказали в пресс-службе Челябинской городской думы.

Отметим также, что из-за сложной эпидобстановки депутаты внесли изменения в Положение об организации и проведении публичных слушаний. В новой редакции предусмотрена возможность их дистанционного проведения.