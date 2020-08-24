Похититель 47 метров кизильника из центра Челябинска задержан

Мужчина пересадил растения на земельный участок в Советском районе.

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В Челябинске разыскали и задержали подозреваемого в краже живой изгороди. О том, что пропали 47 метров кизильника, высаженного вдоль улицы Лесопарковая, сообщили в администрации города еще 7 августа. Комитет дорожного хозяйства обратился в полицию, чтобы разыскать виновного.

«Челябинские полицейские нашли злоумышленника, который похитил 47 метров живой изгороди с улицы Лесопарковой. Известно, что мужчина задержан, ему грозит ответственность за ущерб городу. Мы благодарим челябинских стражей порядка за оперативность, а горожан за бдительность», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Полицейские отмечают, что живую изгородь подозреваемый перевез и высадил на своем участке.

«По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан местный житель, 1981 года рождения. Установлено, что мужчина выкопал 235 кустов растения в ночное время, причинив комитету дорожного хозяйства ущерб на сумму более ста тысяч рублей. Похищенные растения челябинец перевез на своем автомобиле и высадил на территории земельного участка в Советском районе города», — сообщили сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по данной статье — до двух лет лишения свободы.

Жителей города просят не трогать саженцы, которые высаживают в рамках работ по озеленению. Челябинцам напоминают, что растения, скорее всего, не переживут пересадки, а за данный проступок придется понести наказание.