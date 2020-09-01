Сразу несколько центров появится в Челябинске

В каждом из них необходимые социальные объекты будут в шаговой доступности.

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Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов планирует создать в городе сразу несколько центров. Причём их будет больше, чем районов. Такое решение было принято в ходе рассмотрения генерального плана города.

«Есть первостепенный центр города, который был, есть и будет. И есть второстепенные центры. Мы их формируем, исходя не из формальных границ районов, а из большого скопления людей. То есть в одном районе может быть несколько центров. На них уже „нанизываются“ социальные объекты и объекты сервиса»,— объяснил Павел Крутолапов в интервью газете «КоммерсантЪ».

По его словам, былые градоначальники при строительстве жилых комплексов не обеспечили их сервисами, теперь же всё будет иначе: в новых районах будут не только школы и детские сады, но и другие социальные объекты.

«Например, „Парковый“ должен обладать своим центром, где будут свои скверы, парки и социально значимые объекты. У людей должна быть возможность добраться до любого места за 15 минут пешком. Таким образом мы сократим маятниковую миграцию»,— добавил главный архитектор.

Например, чтобы снизить напряжённость на улицах Труда и Худякова, Павел Крутолапов предлагает построить велопешеходный мост через реку Миасс и перехватывающую парковку. Тогда те, кто едет из того же «Паркового» на автомобиле, сможет оставить авто на парковке, взять в прокат велосипед и дальше ехать по своим делам.

Также архитектор планирует большую работу над развитием связанности территорий.