С парковками в центре планирует бороться главный архитектор Челябинска

Павел Крутолапов, просмотрев генеральный план, остался им не очень доволен.

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Новый главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, заняв свою должность, первым делом пересмотрел генеральный план города. И, как оказалось, его концепция совершенно не соответствует представлениям горожан о Челябинске как о компактном городе. Павел Крутолапов считает, что все дороги необходимо свести в центр города, а не строить микрорайоны на пустырях.

«Жители Челябинска должны иметь возможность пешком дойти до любого из сервисов за 15 минут, не используя автомобиль. Поэтому сейчас мы должны бросить все усилия на то, что осваивать центр города. Нужно уплотнять его, заполнять пробелы. Такой подход решает проблему маятниковой миграции населения, когда людям приходится каждый день приезжать из отдаленных районов в центр, потому что здесь сосредоточена вся социальная жизнь. При этом в центре самое низкое количество жилых квадратных метров, хотя здесь уже есть возможность получать любые услуги в пределах пешей доступности»,— сообщил Павел Крутолапов в интервью газете «КоммерсантЪ».

По его словам, если город будет компактным, то у жителей отпадёт необходимость пользоваться автомобилем, а значит, решится не только вопрос экологии, но и нехватки парковочных мест. А они, кстати, занимают огромные пространства.

«Парковка на 20 машино-мест занимает площадь в 200 квадратных метров. По статистике, в одной машине едет 1,3 человека. То есть примерно 27 человек бесплатно пользуются этой площадью в центре города. Мы однозначно будем сокращать количество парковок в центре»,— отметил главный архитектор Челябинска.

Кроме того, в ходе доработки генплана будут обращать внимание и на транспортные узлы. Идеальным решением, по мнению Павла Крутолапова, было бы, если дорога из аэропорта соединялась с развязкой на улицах Российской и Братьев Кашириных. Сейчас же путешественники и сотрудники аэропорта делают большой крюк.