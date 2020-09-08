Сразу две кражи раскрыли сотрудники полиции в Копейске

Злоумышленникам уже избрали меру пресечения.

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В Копейске Челябинской области неизвестный похитил из автомобиля молодого человека документы и банковскую карту. А вскоре копейчанину пришло уведомление о снятии средств. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о краже 24-летний молодой человек обратился в местное отделение полиции. Он рассказал, что вышел из своего грузового автомобиля буквально на несколько минут и оставил дверцы открытыми. А когда вернулся, то не обнаружил ни документов, ни банковской карты. А потом пришло смс о снятии с карты более 12 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Челябинска 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „кража“. Максимальная санкция данной части статьи — наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в ведомстве.

Ещё одно заявление о краже поступило от 62-летнего челябинца. В заявлении, направленном в полицию, мужчина пояснил, что неизвестные проникли на его садовый участок, расположенный неподалёку от Копейска, и украли металлические трубы на сумму около 150 тысяч рублей.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые. Ими оказались жители Челябинска 1974 и 1978 годов рождения. Задержанные пояснили, что похищенное реализовали, а деньги потратили на собственные нужды»,— уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждены уголовные дела по статье «кража». Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.