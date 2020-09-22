Двоих «металлистов» задержали полицейские Челябинской области

Награбленное они продали в пункты приема.

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В Еманжелинске Челябинской области неизвестный проник на территорию частного дома и украл металл. В местный отдел полиции незамедлительно обратилась собственница земельного участка с заявлением о краже имущества.

65-летняя женщина сообщила полицейским, что в тот момент, когда она отсутствовала, кто-то пробрался на участок и похитил металлические изделия. Сумму ущерба жительница Еманжелинска оценила в 13 тысяч рублей.

«Еманжелинскими полицейскими задержан ранее судимый 30-летний местный житель, который перелез через забор и похитил металлические изделия. Украденное имущество мужчина сбыл, вырученные денежные средства потратил на личные нужды»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подобное противодеяние произошло в ночное время в Верхнем Уфалее. В полицию обратился руководитель одного из местных предприятий и сообщил, что неизвестные похитили 100 профилированных строительных листов. В скором времени сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее не судимый 35-летний охранник. Мужчина продал листы за 40 тысяч рублей.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „кража“, максимальная санкция которых — лишение свободы на срок до двух и пяти лет»,— добавили в ведомстве.

Задержанный из Верхнего Уфалея находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленнику из Еманжелинска мера пресечения пока избирается.