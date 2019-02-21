/ Сразу два резидента ТОСЭР появятся в Озерске

Это первые предприятия, которые включат в список закрытого города.

В Озерске подписали документацию, по которой определили первых резидентов ТОСЭР. Ими станут ООО «Озерская трубная компания СТИ» и ООО «ЦветМетСервис». Первое предприятие займется производством полимерных труб и термоусаживающих изделий, второе — цветных металлов и сплавов.

Для нас важно, чтобы в моногородах открывались новые производства, создавались рабочие места. С этой целью мы так долго добивались статуса ТОСЭР для наших закрытых городов (Снежинска и Озерска) — в силу их специфики были у нас определенные сложности. Планируем в этих территориях открывать инновационные производства — база для этого, в том числе, интеллектуальная, есть. — так прокомментировал событие глава региона Борис Дубровский.

Оба предприятия будут включены в реестр резидентов ТОСЭР в ближайшее время. Тогда же они получат возможность работать на промышленных площадках.

За этот год была проделана значительная работа, в том числе, администрацией округа и инвесторами. У нас на подходе еще один резидент, а в течение первого полугодия всего их будет четверо. Возможно, Озерск будет лидером среди ТОСЭР по количеству резидентов. — обозначил перспективу генеральный директор АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов.

Напомним, в Челябинской области сейчас 4 города в статусе ТОСЭР. Это Бакал, Верхний Уфалей, Снежинск и Озерск. Два последних — закрытые города.