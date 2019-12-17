Термальный курорт может появиться в Миассе

Комплекс с бассейном, рестораном и гостиницей может стать первым резидентом ТОСЭР.

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В Миассе готовят проект местного предпринимателя для вхождения в территорию опережающего развития. Первым резидентом станет ООО «Крутой берег», которое планирует возвести термальный комплекс на месте бывшего детского лагеря «Космос».

«Проект очень интересен сам по себе — создание термального курорта на территории города Миасса. Почему здесь — место особое, очень красивое, всегда было местом отдыха, начиная с 70-х годов. Здесь раньше был пионерский лагерь. Мы эту базу приобрели с аукциона и решили площадку благоустроить. Основная философия этого места — семейный отдых», — рассказал директор ООО «Крутой берег» Василий Сорока.

Помимо современного пространства для семейного отдыха Миасс получит около ста новых рабочих мест — от сантехников до горничных.

Как рассказал руководитель компании, первый этап строительства планируют начать в апреле 2020 года. На весь проект потратят около 600-700 миллионов рублей. Полностью запустить комплекс в эксплуатацию хотят уже к концу 2021 года. Тогда на месте бывшего лагеря появится административное здание с рестораном и конференц-залом, а также бассейн и сам термальный комплекс.