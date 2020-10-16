Новые резиденты ТОСЭР создадут в Челябинской области более 850 рабочих мест

Проекты четырех инвесторов одобрила комиссия при минэкономразвития региона.

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В Челябинской области появится четыре новых резидента ТОСЭР. Проекты четырех инвесторов одобрила комиссия при министерстве экономического развития региона. Благодаря их реализации в области будет создано более 850 рабочих мест.

ООО «Промтехнологии» планирует организовать производство и сбыт металлических изделий в Миассе, где создадут 10 рабочих мест. ООО «УПП» готовится наладить производство оксида железа в Верхнем Уфалее, где появится еще 30 вакансий. ООО «Паритан» представило проект по добыче декоративного и строительного камня, будет создано 21 рабочее место. Проект ООО «Полимет Инжиниринг» представили главе региона Алексею Текслеру во время его визита в Верхний Уфалей. Руководство предприятия отмечает, что производство будет соответствовать всем экологическим стандартам.

«В 2020 году наш регион демонстрирует положительную динамику по привлечению резидентов в ТОСЭР Челябинской области. С начала года заключено уже 10 соглашений, еще 4 на подходе. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил перед президентом Российской Федерации с инициативой продлить период максимальных льгот в ТОСЭР, и я полагаю, что эта мера в комплексе с дальнейшей работой по привлечению инвесторов будет способствовать развитию моногородов нашего региона и поможет в ближайшие годы максимально реализовать их потенциал», — прокомментировала ситуацию министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Всего в Челябинской области создано пять территорий опережающего социально-экономического развития: в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске. С резидентами было заключено 28 соглашений, в рамках которых в городах появилось более 600 рабочих мест. Сумма инвестиций составила около 300 миллионов рублей.