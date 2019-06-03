/ Самый большой центр облучательных технологий появится в закрытом городе Челябинской области

Проект реализуют по программе ТОСЭР.

Новое производство появится в Челябинской области. В Озерске намерены открыть центр облучательных технологий. Предприятие должно появиться в закрытом городе по программе создания социально-опережающего развития. В центре облучательных технологий будут стерилизовать медицинские изделия, обрабатывать пищевые продукты методом холодной стерилизации и оказывать комплексные услуги радиационной модификации материалов.

Строительные работы идут сразу в трех крупных павильонах. Самое сердце стройки – специальный бассейн, в котором будет базироваться промышленная гамма-установка, оснащенная источниками с радионуклидом кобальт-60. В настоящий момент бассейн, глубиной более 5 метров, построен. В ближайшие дни вокруг него уплотнят грунт и начнут монтировать специальный армирующий каркас. Его подготовка уже ведется в соседнем павильоне. Арматурная сетка станет «скелетом» своеобразного саркофага: массивной бетонной плиты, которая разместится в пределах бассейна. Таких каркасов вокруг бассейна с установкой будет более 150 штук, а для их бетонирования строителям потребуется около 300 кубометров смеси. — рассказали в пресс-службе ПО «Маяк».

Именно «Маяк» инвестирует в строительство центра, вложение оценивают в 200 миллионов рублей. Региональный центр облучательных технологий станет самым большим в России.