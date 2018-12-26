/ Сразу четыре Деда Мороза поздравят челябинских детишек с Новым годом

А главное — все разных национальностей и культур: казахский, чувашский, немецкий и русский.

В эту субботу, 29 декабря, Дом дружбы народов Челябинской области проведет новогодний праздник для малообеспеченных семей. Малышей с наступающим новым годом поздравят сразу 4 Деда Мороза. Все — разных национальностей и культур: казахский Аяз Ата, чувашский Хель Мучи, немецкий Вайнахтсман и русский Дед Мороз.

Южный Урал — многонациональный край, поэтому мы решили совместить празднование Нового года с национальными традициями. И готовим праздник совместно с национально-культурными центрами. Гости расскажут об особенностях праздника у разных народов, научат ребят словам приветствия и проведут игры, хороводы и вручат подарки. — прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Праздник начнется в 11 часов в фойе Дома дружбы народов, где гостей встретит Баба-Яга. Чтобы попасть на праздник, гостям нужно будет отгадать ее загадки.

Кроме того, будет работать фотозона, где желающие смогут сфотографироваться с русской красавицей и казаками.

Для желающих мастер-класс «Новогодняя игрушка своими руками» проведет русский культурный центр «Холод». С помощью сотрудников центра дети будут делать украшения для елки, чтобы унести их с собой на память.

В полдень начнется парад Дедов Морозов, где каждый из волшебников проведет небольшую презентацию. После того все гости встанут в хоровод вокруг елки, поиграют в национальные игры и забавы, споют песни и получат подарки.