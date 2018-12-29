/ Жители Андреевского поселения поздравили Бориса Дубровского с Новым годом

Губернатора поблагодарили за новую автомобильную дорогу.

Жители и депутаты Андреевского сельского поселения поздравили губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с наступающим Новым годом. Главу региона поблагодарили за строительство дороги между поселками Андреевский и Мариинский в Брединском районе. Еще один путь появится в наступающем году.

Видим, что Ваши слова не расходятся с делом и в следующем году сообщение до райцентра, поселка Бреды, будет в асфальте. Это дает новый импульс в развитии производства, серьезно сказывается на логистике по реализации сельхозпродукции. Спасибо за поддержку агробизнеса и уважение к хлеборобскому труду. — отметили в своем поздравлении жители поселения.

Также губернатору пожелали победы на предстоящих выборах и успешной работы во благо жителей Челябинской области.