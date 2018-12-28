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/ Поздравьте друзей и родных с Новым годом во время праздничного эфира «Нашего утра»

Поздравьте друзей и родных с Новым годом во время праздничного эфира «Нашего утра»

Специальный выпуск продлится целых 4 часа.
сегодня в 12:50
  |  Общество
В последний рабочий день 2018 года утро должно быть по-настоящему добрым — так решил медиахолдинг ОТВ. Поэтому любимая программа южноуральцев «Наше утро» 29 декабря выйдет в специальном, праздничном формате. С 7 и до 11 утра ведущие будут готовить жителей Челябинской области к наступающему Новому году.

В студии расскажут, как правильно загадать новогоднее желание, чтобы оно сбылось, как угодить покровительнице наступающего года свинье, в наряде какого цвета встречать праздник. Советы и новогоднее настроение также принесут в студию гости.

Мы будем готовить новогоднее экспресс-блюдо за 5 минут, скорее всего, десерт. Но даже сам гость-кулинар держит его в секрете. Будет много гостей-вокалистов, танцоров — прямо шоу-программа. К нам придут лучшие Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала. Будет психолог, который расскажет, как грамотно начать новую жизнь с нового года. Мы покажем афишу на все новогодние праздники. Несколько выпусков гарантии качества, расскажем, как выбирать продукты. — рассказала сайту «Первый областной» редактор отдела спецпроектов медиахолдинга ОТВ Эльвира Преснякова.

Главной особенностью новогоднего выпуска «Нашего утра» станет его продолжительность. Так, каждый южноуралец сможет позвонить в студию и поздравить с наступающим ведущих, а также своих родных и близких. На это дается 4 часа.

Не забудьте, что уже 30 декабря в программе «Весь спорт» состоится уникальное состязание «Физкульт-привет, логика». На новогодние и спортивные вопросы ответят хоккеисты, кикбоксерша и каратистка. Выпуск покажут 30 декабря в 19:25 на телеканале ОТВ.

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