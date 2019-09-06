В школах и детсадах Челябинской области нашли судимых педагогов

Уголовное прошлое было и у разнорабочих.

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Школьный учитель и три младших воспитателя работали в учебных заведениях Троицка с судимостью. Их допустили к работе незаконно — без одобрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Также установлено, что сторож, дворник, разнорабочий и делопроизводитель, работающие в образовательных организациях, ранее подвергались уголовному преследованию за совершение преступлений против жизни и здоровья, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности», — добавили в ведомстве.

Прокуратура потребовала уволить судимых сотрудников и наказать директоров школы и детсадов. Представление вынесли мэру Троицка.

«В результате проверки было выявлено недобросовестное отношение руководителей образовательных учреждений. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сотрудники с судимостями будут отстранены от должности в ближайшее время», — рассказала помощник главы города Екатерина Брунцова.

По статье 351 Трудового кодекса РФ, граждане, имевшие судимость, не допускаются к деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.