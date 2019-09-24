Двери школы в селе Архангельском закрылись для учеников

Протекающая крыша вынудила их перейти на домашнее обучение.

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Дети в селе Архангельском Сосновского района не вышли на занятия из-за ремонта, который требуется зданию. В учреждении до сих пор не подключено отопление, в помещениях сыро, а поэтому учебный процесс в стенах школы было решено приостановить.

«Дети до вчерашнего дня присутствовали в школе. Но из-за отсутствия отопления мы их всех отпустили домой. Они продолжают обучение дистанционно. Задания розданы детям, есть они на сайте, звонят учителям. Если нужна консультация, учителя всегда „на проводе“», — пояснила Рамзия Салыева, заместитель директора школы села Архангельское по учебной части.

Ремонт второго этажа в школе провели в 2014 году, но из-за протечки крыши на стенах появились пятна и обвалился потолок. Теперь подрядчик должен сделать ремонт в счет гарантийных обязательств.

«Нам поступило предложение сделать ремонт. Пришлось заказывать проект, организация, которая его делала, протянула два месяца. Потом, когда он у нас на руках появился, мы должны пройти экспертизу, это еще месяц. Потом торги, это тоже не понятное количество времени. Выбор подрядчика. После этого они приступают к ремонту», — рассказал Рамиль Насыров, директор школы.

Дети должны выйти на учебу до конца недели. Подрядчики же до 30 сентября отремонтируют кровлю. После этого можно будет заканчивать и внутренние работы.