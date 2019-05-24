/ Спрос на выпускные платья резко вырос в Челябинской области

В регионе одна из самых низких цен на такие наряды.

В мае на территории Челябинской области зафиксировали всплеск интереса к выпускным платьям. Такие данные предоставляет портал «Юла». По их информации, наряды на выпускной ищут в 15 раз чаще, чем в январе, и продают в три раза больше. Отметим, что средняя цена выпускных платьев в Челябинске одна из самых низких по стране.

В Челябинске выпускное платье стоит в среднем 1 970 рублей. Это одна из самых низких цен в стране, на 46% ниже средней стоимости по стране. Услуга по аренде платья стоит на 21% дешевле — в среднем 1 560 рублей за сутки. Интересно, что каждый пятый продавец платьев сделал скидку на свой товар, большинство выбрали функцию оплаты за товар по карте (89%) и подключили возможность его доставки в другой город (73%). — рассказали сайту «Первый областной» эксперты «Юлы».

На портале также реально найти новое платье — с такой пометкой выставлены 22% товара. Самый распространенный размер покупки и продажи S, затем идут M, XS и L.