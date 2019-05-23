/ Челябинские выпускники отмечают «последний звонок»

Прощание со школой растянется на несколько дней.

В Челябинске началось празднование «последних звонков». Выпускники прощаются со школой и педагогами, готовятся к экзаменам, поступлению и новой взрослой жизни. Всего в Челябинске этой весной выпустится около 5,5 тысяч человек из 11 классов, более 12 тысяч человек из 9 классов.

С поздравлением к выпускникам обратился глава Челябинской области Алексей Текслер.

В Челябинской области ежегодно сдают экзамены 50 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. В этот день мы все говорим спасибо учителям и родителям за заботу, и напутствуем тех, чей путь еще только начинается. Желаю всем здоровья, успехов и большой жизненной удачи! — обратился к выпускникам Алексей Текслер.

Поздравить выпускников среднеобразовательной школы № 138 приехал лично глава Челябинска Владимир Елистратов.

Это душевный праздник, для одних школьников это последний звонок, для других учеников он прозвенит еще раз. Я горжусь тем, что в Челябинске система образования находится на высоком уровне, уверен, что мечты и желания, которые загадали сегодня ребята, сбудутся, а их учители и родители обязательно им помогут в завоевании вершин. — отметил Владимир Елистратов.

Уже завтра у выпускников 9 классов пройдет первая аттестация по иностранным языкам. Первый экзамен у выпускников 11 классов состоится 27 мая — ЕГЭ по географии и литературе.