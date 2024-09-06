Спрос на новые иномарки в Челябинской области вырос на 46%

Средняя цена снизилась на 9%

В Челябинской области спрос на новые иномарки увеличился за год на 46,3%. Самой востребованной моделью оказалась Geely Coolray с долей 5,9% и стоимостью 2,7 миллиона рублей. Такие данные ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито Авто». Эксперты сервиса сравнили данные за лето 2024 и 2023 годов.

На втором месте по спросу на модели находится Chery Tiggo 4 Pro (5,4%, 2,2 миллиона рублей), а на третьем — GAC GS8 (4,7%, 4,1 миллиона рублей). В пятерку также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (4,2%, 2,9 миллиона рублей) и Solaris HS (3,9%, чуть более 2 миллионов рублей).

Первое место по доле в предложении заняла модель Chery Tiggo 7 Pro Max с 10,3% от общего числа объявлений. За ней следует EXEED LX с долей 5,8%, а замыкает тройку лидеров Chery Tiggo 4 Pro с 5,7%. Эксперты также отмечают, что общее снижение средней цены за год составило 9,1%.

«Рынок новых иномарок в России демонстрирует впечатляющую динамику роста, что свидетельствует о восстановлении потребительского доверия и стабилизации ситуации. Особый интерес вызывает тренд на снижение средних цен у некоторых марок, что может указывать на усиление конкуренции и стремление производителей расширить свою долю рынка», — комментирует руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито» Артем Хомутинников.

Он также отметил, что отметка в объявлении «Цена как в салоне» появляется у проверенных дилеров. Знак говорит о том, что указанная стоимость является окончательной и не предполагает никаких скрытых условий или дополнительных платежей.