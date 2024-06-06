В Челябинской области цены на бензин одни из самых низких в стране

Средняя стоимость АИ‑92 составила 47,61 рубля за литр

В Челябинской области цены на бензин одни из самых низких в стране. Средняя стоимость АИ-92 составила 47,61 рубля за литр, сообщили аналитики Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

«Челябинская область занимает второе место среди российских регионов по стоимости самого популярного бензина АИ-92. На первом месте находится Республика Коми со значением 46,26 рубля за литр. Третью позицию рейтинга заняла Курганская область со стоимостью бензина 47,62 рубля за литр», — уточнили в КСП.

Далее следует Ямало-Ненецкий автономный округ со стоимостью 48,03 рубля за литр, на пятом месте — Кемеровская область, где АИ-92 можно приобрести за 48,47 рубля за литр.

В среднем по России цена на данную марку бензина составила 50,99 рубля за литр.

В топ-3 регионов с наибольшей стоимостью бензина вошли Магаданская область (65,77 рубля за литр), Республика Саха (Якутия) (65,20), Сахалинская область.

Следует отметить, что цена на бензин марки АИ-95 в Челябинской области также одна из самых низких в России и составляет 52,42 рубля за литр.

Дешевле топливо данной марки только в Алтайском крае (51,49 рубля за литр), в Томской области (51,83 рубля за литр) и Курганской области (52,39 рубля за литр).