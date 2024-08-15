Челябинцы хотели сэкономить миллионы рублей на ввозе дорогих иномарок из Абхазии

Сотрудники Уральской таможни схему раскрыли, возбуждены уголовные дела

Южноуральцы придумали, как экономить на налогах и пошлинах при ввозе дорогостоящих иномарок из Абхазии. Факты нелегального перемещения автомобилей премиум-класса через таможенную границу ЕАЭС выявили сотрудники Уральской оперативной таможни.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 34‑летний челябинец купил в Абхазии Lexus GS 350 и BMW X5. Желая сэкономить, новый владелец ввез транспортные средства под видом таможенной процедуры «временный ввоз», то есть без уплаты налогов и пошлин.

«В ходе проверки установлено, что мужчина заявил недостоверные сведения о цели перемещения автомобилей. В результате федеральный бюджет недополучил 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Сумму 2 миллиона таможенных платежей придется заплатить еще одному челябинцу. Мужчина незаконно ввез через таможенную границу ЕАЭС авто премиум-класса Nissan Fuga.

Рискует остаться без Lexus GX 470 26‑летний гражданин Киргизии. Мужчина пригнал внедорожник из Абхазии по той же схеме якобы временного ввоза, сэкономив на таможенных платежах более 2,5 миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. За незаконные действия фигурантам грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.