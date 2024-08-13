В Челябинске автомобили с пробегом подорожали на 30%

Горожане начинают переходить на более дешевые модели

За первое полугодие 2024 года в Челябинске значительно подорожали б/у машины. Так, за авто с пробегом в среднем нужно выложить не 1 миллион, как год назад, а уже 1,35 миллиона. Из причин: слабый рубль, повышение утилизационного сбора и ограничение экспорта из Японии. Об этом рассказали аналитики «Дром».

При этом продажи подержанных авто падают — по сравнению с прошлым годом на 5%. Челябинцы стали изменять своим пристрастиям и постепенно отказываться от покупки иномарок: если в прошлом году в топе были «Лада‑Приора», Toyota Corolla и Toyota Camry, то в этом году — «Лада‑Гранта», «Лада‑Приора» и Hyundai Solaris.

Подержанные авто без пробега подорожали на 38%: в среднем цена с 1,6 миллиона скакнула до 2,21 миллиона рублей. При этом покупать их стали в два раза реже. Меньше всего стали покупать б/у внедорожники: Subaru Forester выбирают на четверть покупателей меньше, чем в прошлом году, Toyota LandCruiser Prado — на треть. Средние цены на них выросли на 20%. При этом нынешние владельцы отказываются продавать машины и покупать новые, так как ввоз внедорожников из популярной ранее Японии стал сложнее и дороже.

Сильнее всех подорожали Toyota Vista (на 62,1%), BMW 5-Series (на 46,4%) и «Лада» 2109 (на 46,2%). Также цены на самые дешевые «Лады» — «семерки», «девятки» — скакнули на 40%.

«Не могу объяснить объективными причинами такое подорожание Toyota Vista — с 249 000 до 403 000 руб. Это старые автомобили, в среднем 1999 года выпуска, хотя надежные, популярные на Дальнем Востоке и в Сибири. Складывается впечатление, что цену задрали „под шумок“. Динамику цены на BMW 5‑й серии частично можно объяснить тем, что какую-то долю везут из Японии и они тоже попадают под ограничения из-за объема двигателя. Но, к сожалению, нет информации, насколько это большой процент. На мой взгляд, он не должен так сильно влиять на цены», — рассказал эксперт «Дрома» Сергей Лагурев.

Также аналитики отмечают, что в Челябинске за 2023 год резко упало количество объявлений о продаже машин «с рук».