Спрогнозировать выбросы: новый передвижной экологический пост прибудет в Челябинск

Лабораторию направят в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

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В Челябинск скоро прибудет еще один экологический пост ПЭП-1-1М. Лабораторию отправили город по федеральному проекту «Чистый воздух». Анализируя концентрацию вредных веществ, пост поможет обнаружить предприятия, которые выбрасывает в воздух эти вещества. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Для города это важно, проблема качества воздуха в Челябинске стоит остро. Усиленный мониторинг — это еще один шаг, который приведет к большой цели. К 2024 в городе объем вредных выбросов будет снижен не менее чем на 20%», — отмечает Светлана Радионова.

Помимо этого в городе появится несколько новых стационарных постов мониторинга, сообщает Минэкологии.

«К началу 2020 года стационарных постов станет больше, потому что у Министерства экологии появится еще несколько постов. Один из них уже устанавливают. Всего будет 18 постов. По нормам 1 пост берется на 100 тысяч человек, поэтому мы будем держать норматив, нам эти посты необходимы для более качественного и оперативного мониторинга», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Помимо стационарных постов, в городе будут работать и передвижные, и лаборатории, расположенные в крупных предприятиях. Вся информация с них будет передаваться и отражаться в общей системе мониторинга. Задача — не просто снизить выбросы в период неблагоприятных метеоусловий, а предупредить их. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на форуме «Чистая страна».

«Мы усилим группировку наши мониторинговых станций: и стационарных, и передвижных, я вышел с инициативой создания специального центра. Самое важное — мы должны работать на опережение. Не тогда, когда ситуация стала критичной, объявлять режим НМУ, прекращать деятельность предприятий. Мы должны спрогнозировать эту ситуацию, заранее приостанавливать деятельность предприятий, чтобы снизить нагрузку на экологию. Отсутствие онлайн-мониторинга и непонимание полной картины у людей, отсутствие прогнозирования ситуации и предупреждения — это то, с чем нужно работать немедленно», — отметил Алексей Текслер.

Работу главы региона на форуме высоко оценили эксперты, подчеркивая честность Алексея Текслера и его готовность решать наболевшие проблемы.

«Важно, что губернатор Челябинской области говорит об экологической проблематике честно и открыто. Проблемы не замалчиваются. И при этом есть четкое понимание, что и как делать. В том числе речь идет о разработке экологического стандарта Челябинской области. В него войдут не только задачи федерального уровня, такие как содействие в реализации федерального проекта "Чистый воздух", но предусмотрены и иные мероприятия, к примеру, предприятия уже берут на себя соответствующие обязательства. То есть в Челябинской области работа по улучшению экологической ситуации носит комплексный характер», — отмечает председатель «Российского экологического общества», глава экологического совета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов.

Основная цель и задача, стоящая перед правительством региона, по словам Алексея Текслера — создание комфортной среды для жизни людей, а также поиск оптимального баланса экологии и экономики.