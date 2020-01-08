Министерство экологии нашло источники, загрязняющие воздух в новогодние праздники

Губернатор области поручил ведомству обратиться в контролирующие органы для предотвращения вредных выбросов.

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Передвижные лаборатории Министерства экологии Челябинской области обнаружили превышение содержания сероводорода в атмосферном воздухе в микрорайоне «Премьера» — пригороде Челябинска. На этой же территории зафиксированы сильный запах гари и снижение видимости. Небольшой южный ветер принес задымление и в Челябинск.

«Источниками загрязнения являются возгорания на свалке с южной стороны города, а также выбросы предприятий, которые занимаются нефтепереработкой — законность их деятельности сейчас проверяется», — сообщает ведомство.

Теперь Министерство экологии проверит предприятия совместно с Прокуратурой области и Управлением Росприроднадзора, с целью привлечения нарушителей к ответственности.