Челябинцы могут следить за количеством выбросов с предприятий онлайн

Новый раздел появился на сайте регионального Минэкологии.

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Челябинцы теперь в режиме онлайн смогут отслеживать количество выбросов с предприятий. Им доступны почасовые результаты показаний датчиков, которые стоят на трубах заводов. Эти данные можно увидеть на официальном сайте регионального Министерства экологии.

На данный момент там размещается информация по трём предприятиям: ЧЭМК, ТЭЦ-2 и цинковый завод. Но это лишь первый этап масштабной работы. В ведомстве заверили, что в будущем производств-участников этой программы станет больше.

«Пока система только начинает работать, она не идеальна и мы будем развивать ее дальше, увеличивая количество данных и оперативность их публикации. В ближайшее время на сайте появятся данные и Челябинского трубопрокатного завода. В будущем, после модернизации производства, существующие системы будут усовершенствованы. К тому же, видя данные с датчиков на трубах, сложно упрекнуть предприятия в том, что они превышают нормы или отключают мониторинг или очистку», — сообщил Виталий Безруков, начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области.

Основным инструментом мониторинга в Челябинске останутся 11 постов мониторинга и две передвижные лаборатории министерства