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/ Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отпраздновал юбилей

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отпраздновал юбилей

Организация продолжит активно участвовать в проектах региона.
сегодня в 16:56
  |  Общество

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отмечает 25-летие со дня образования. Сегодня в составе союза — представители сферы бизнеса, костяк областного законодательного корпуса и представители промышленных предприятий. Все они собрались на юбилейной церемонии, которая прошла 5 октября. Приветствовал промышленников и предпринимателей региона губернатор Борис Дубровский. В поздравительной речи он отметил, что четверть века организация цементирует, организует и направляет дельцов Челябинской области.

СПП уже много лет является удобной площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов, включая общественно значимые. Если суммировать все финансовые средства, направленные членами СПП на социальные и благотворительные программы, получится очень весомая цифра. Именно в этом социально ответственном подходе проявляется истинная элитарность организации. Таковы были традиции в прежней России, и многие из них мы возрождаем сегодня в своей повседневной практике. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор понадеялся, что реализовать проекты к саммитам ШОС и БРИКС региону тоже поможет Союз промышленников и предпринимателей. Организации предстоит стать движущей силой в реализации Стратегии развития Челябинска.

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