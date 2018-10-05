/ Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отпраздновал юбилей

Организация продолжит активно участвовать в проектах региона.

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отмечает 25-летие со дня образования. Сегодня в составе союза — представители сферы бизнеса, костяк областного законодательного корпуса и представители промышленных предприятий. Все они собрались на юбилейной церемонии, которая прошла 5 октября. Приветствовал промышленников и предпринимателей региона губернатор Борис Дубровский. В поздравительной речи он отметил, что четверть века организация цементирует, организует и направляет дельцов Челябинской области.

СПП уже много лет является удобной площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов, включая общественно значимые. Если суммировать все финансовые средства, направленные членами СПП на социальные и благотворительные программы, получится очень весомая цифра. Именно в этом социально ответственном подходе проявляется истинная элитарность организации. Таковы были традиции в прежней России, и многие из них мы возрождаем сегодня в своей повседневной практике. — сказал Борис Дубровский.

Губернатор понадеялся, что реализовать проекты к саммитам ШОС и БРИКС региону тоже поможет Союз промышленников и предпринимателей. Организации предстоит стать движущей силой в реализации Стратегии развития Челябинска.