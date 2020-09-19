Челябинский краевед обнаружил старую стену на набережной Миасса

По мнению Юрия Латышева, находка представляет определённую ценность.

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Неожиданную находку обнаружил во время прогулки по набережной реки Миасс челябинский краевед Юрий Латышев — древнюю подпорную стенку. Сайт «Первый областной» связался с краеведом и уточнил, где именно находится представляющий ценность для археологов и историков объект.

«Эта подпорная стенка находится между Картинной галереей и Челябинской филармонией. Смотрите, как получилось: 10 сентября рабочие снесли подпорную стенку, которую по документам должны были сохранить, потому что проектировщики допустили ошибку. А между той стенкой и теплотрассой как раз обнаружилась другая подпорная стенка, более древняя. Я считаю, что археологи должны её исследовать, описать, придумать, что с ней сделать. Но строителям она, в принципе, при выполнении работ не мешает»,— рассказал Юрий Латышев.

По его словам, объект краеведу показал археолог, который всё время дежурит на месте проведения работ. Осмотрев подпорную стенку, Юрий Латышев сразу же позвонил в Госкомитет охраны объектов культурного наследия и попросил его председателя также осмотреть объект. Последний обещал выехать на место проведения работ сегодня.

Напомним, реконструкция набережной реки Миасс продолжается чуть менее года. В ноябре 2019 года власти Челябинска определили подрядчика, который будет преображать набережную от улицы Кирова до Пушкина. Победу одержал единственный участник торгов — ООО «Урал-сервис-групп». Цена контракта — 574 миллиона рублей.

Закончить набережную подрядчик должен в ноябре этого года, однако работы пока далеки от завершения. В начале августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход реконструкции и остался не совсем доволен увиденным. По его словам, сроки проведения работ сильно нарушены, а проект для города знаковый. И предупредил подрядчика: либо тот ускоряется и сдаёт работу в срок, либо попадёт в «чёрный список».