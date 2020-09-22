В Челябинской области будет создан фонд поддержки спорта

Постановление о создании новой структуры подписал глава региона Алексей Текслер.

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О том, чем будет заниматься Фонд, сайту «Первый областной» рассказал первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин.





«Фонд поддержки спорта Челябинской области» — некоммерческая организация в форме фонда, ее учредителем выступает Министерство спорта области. Директором Фонда назначен Пятрас Данилявичус.

Главная задача новой структуры — с одной стороны, аккумулировать те финансовые потоки, которые область направляет на поддержку профессиональных спортивный клубов региона, а с другой — повысить эффективность и, главное, прозрачность их использования, расходования.

Сейчас средства доводятся до клубов через региональные программы развития видов спорта, которыми оперирует наше министерство спорта. Деньги по этим программам идут в муниципалитеты, где расположены команды, а уже они отправляют эти деньги клубам. Откровенно говоря, прозрачности, четкого контроля за тем, как расходуются средства в такой схеме было немного. Были и не самые приятные истории, когда приходилось разбираться, куда на самом деле уходили деньги, и даже менять руководителей клубов и юридическую форму их существования.

По-хорошему, и муниципалитеты, и Министерство спорта региона должны в первую очередь заниматься развитием детского и массового спорта, созданием необходимой инфраструктуры. Профессиональные клубы все же несколько другая история.

«Появление Фонда — по сути, выделенного в отдельную, внешнюю структуру, департамента профессионального спорта — позволит, с одной стороны, более свободно, оперативно и эффективно распоряжаться средствами, а с другой — многократно повысить контроль за их расходованием»





Речь идет не только о челябинском «Тракторе», который по понятным причинам больше других на слуху, но и о других профессиональных командах, которые поддерживаются областью — волейбольным «Динамо-Метаром», ватерпольной «Динамо-Уралочкой», гандбольным «Динамо», футбольным клубом «Челябинск» и так далее. Средства для всех команд будут аккумулироваться в Фонде, и это не только ресурсы бюджета — мы рассчитываем, что через фонд будут проходить и деньги партнеров и спонсоров команд. Которые, в свою очередь, будут привлечены в контрольные органы Фонда.

«Те, кто помогает нашим командам, должны и будут знать, как, куда, когда и на что именно расходуется их помощь, всё до последней копейки. Контроль за деятельностью новой структуры, ее прозрачностью будет самым пристальным»

В свою очередь, и от клубов потребуется более четкое, детальное планирование своего бюджета, своих расходов.

«Фонд поддержки спорта Челябинской области» — это не только, грубо говоря, функция «единого кошелька», некоей финансовой прокладки. Мы рассчитываем, что в его компетенцию со временем будет входить и помощь командам в формировании их целей, задач, стратегий развития. Не только на ближайший сезон, по принципу «будет день — будет пища», как это порой бывает сейчас, но и на более далекую перспективу. И не только чисто спортивных планов. Такие программы развития должны включать в себя и понимание, какая необходима инфраструктура, как клубы будут взаимодействовать со спортивными школами, которые готовят для них молодых спортсменов, как привлекать партнеров и спонсоров, как работать со зрителями.





Смысл всей работы — упорядочивание, систематизация работы с профессиональным спортом в Челябинской области. Это то, в чем наш регион давно нуждался, и это задача, которую предельно четко поставил перед нами губернатор региона Алексей Текслер.