/ Спортивный комплекс вместо старого стадиона появится в Южноуральске

Реконструкцию стадиона «Центральный» планируют закончить в 2020 году.

Стадион «Центральный» в Южноуральске ждет большая реконструкция в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На преображение спорткомплекса глава региона направил более 30 миллионов рублей.

По данным исследований в Южноуральске каждый третий житель города систематически занимается физической культурой. Мы должны поддерживать стремление людей к физической активности и обеспечить их современными спортивными объектами, которые позволят каждому посетителю найти занятие по душе и возможностям. — прокомментировал Борис Дубровский.

Сейчас на стадионе есть поле для футбола, мини-футбола, хоккейный корт, площадка для волейбола, тенниса и тренажерный зал. После реконструкции все сооружения обновят, учитывая современные технологии. Планируется заменить газон на футбольном поле, покрытие на беговых дорожках. Также, построят площадки для баскетбола, пляжного волейбола и пляжного футбола. Возле площадок обустроят скалодром, поставят спортивные тренажеры. Вокруг спорткомплекса будет пролегать новая велодорожка.

Стадион уже имеет развитую структуру. Многие спортивные объекты нужно лишь обновить, что существенно облегчить реконструкцию. При этом появится также немало новых площадок, которые удовлетворят интересы спортивной молодежи. — отметил Виктор Тупикин, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Реконструкцию спортивного сооружения планируют закончить в 2020 году.