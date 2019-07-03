«Работы по капитальному ремонту (модернизации) теплового пункта, футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом, включая оснащение, закупку и монтаж
Основным источником финансирования работ является субсидирование из федерального бюджета в размере 40 миллионов рублей. 1,6 миллионов выделены из бюджета региона и 11,3 миллиона на проект пойдут из бюджета Челябинска, еще 860 тысяч — из внебюджетных средств.
Отметим, что реконструкция стадиона «Центральный» началась еще в конце
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