На Центральном стадионе Челябинска улучшат газон. Стоимость проекта — 53 миллиона рублей. Электронный аукцион размещен на сайте Госзакупок с середины июня и закончился сегодня, 3 июля. Уже завтра, 4 июля, закончится срок рассмотрения первых частей заявок, а 8 июля будет проведен аукцион в электронной форме.

«Работы по капитальному ремонту (модернизации) теплового пункта, футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом, включая оснащение, закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования стадиона „Центральный“, расположенного по адресу город Челябинск, улица Коммуны, 98», — гласит наименование объекта на сайте Госзакупок.

Основным источником финансирования работ является субсидирование из федерального бюджета в размере 40 миллионов рублей. 1,6 миллионов выделены из бюджета региона и 11,3 миллиона на проект пойдут из бюджета Челябинска, еще 860 тысяч — из внебюджетных средств.

Отметим, что реконструкция стадиона «Центральный» началась еще в конце 80-х годов прошлого века. Ремонт сооружения происходил поэтапно, последний завершился в 2011 году, когда была отремонтирована северная трибуна стадиона.