Спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью под Челябинском сдадут в апреле 2022 года

Комплекс расположится на базе конноспортивного комплекса «Рифей» в Сосновском районе

В Сосновском районе в апреле 2022 года завершат строительство спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью, который будет находиться на базе конноспортивного комплекса «Рифей». Об этом 22 декабря на пресс-конференции «Гранада Пресс» сообщил глава регионального Минстроя Юлий Элбакидзе.

Анонсирован объект был еще в 2018 году. Работа над ним началась в 2020-м, но затянулась из-за некачественно выполненной подрядчиком (компания «Стройтранссоюз») документации.

«Проект был выполнен с недочетами, и впоследствии его пришлось полностью переделывать. Новый проект в ноябре 2021 года получил положительное заключение государственной экспертизы, это означает, что подрядчик уже может приступать к работам на объекте. Окончание работ — апрель 2022 года», — уточнил Юлий Элбакидзе.

Ранее министр спорта Челябинской области Максим Соколов рассказал ИА «Первое областное», что в новом спортивно-тренировочном центре по современному пятиборью появится бассейн 25 метров в длину.



