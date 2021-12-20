В 2022 году в Челябинске откроют два новых 25‑метровых бассейна

Министр спорта Максим Соколов рассказал ИА «Первое областное» о планах области по строительству больших ванн

В следующем, 2022 году на территории Челябинска будут достроены и сданы в эксплуатацию два новых бассейна с дорожками по 25 метров. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил ИА «Первое областное» министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

«Проблема нехватки бассейнов в регионе сейчас решается поэтапно. В рамках реконструкции здания плавательного бассейна „Строитель“ появится дополнительная ванна бассейна длиной 25 метров. Продолжается строительство спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса „Рифей“, где также будет бассейн 25 метров в длину. Сроки завершения этих проектов — в 2022 году», — рассказал Максим Соколов.

Кроме того, в планах области — возведение нового бассейна на северо-западе Челябинска с длиной дорожек 50 метров. Сейчас объект проектируется и вскоре пройдет госэкспертизу. Строительство этого объекта запланировано на 2023—2024 годы.

Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Магнитогорске — на базе детского оздоровительного центра «Уральские зори» и в городе Катав-Ивановске — последний проект уже проходит госэкспертизу. В селе Уйском сооружение на этапе строительства. В некоторых селах региона будут построены отдельные плавательные бассейны, например, как в Аргаяше. Проектная документация объекта готова и уже получено положительное заключение госэкспертизы. Все эти бассейны будут иметь дорожки длиной 25 метров.

Напомним, с 20 декабря в Челябинске прекращает работу бассейн «Электрометаллург». Из-за этого тренировочной базы лишились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.