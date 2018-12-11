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/ Спортивные журналисты ОТВ собрали награды областного конкурса

Спортивные журналисты ОТВ собрали награды областного конкурса

Их сюжеты и спецвыпуски признаны лучшими в регионе.
сегодня в 11:41
  |  Общество

Спортивная редакция ОТВ стала абсолютным чемпионом среди СМИ в конкурсе, объявленным Министерством спорта. Журналисты взяли награды в трех из пяти номинаций, причем за первые и вторые места. Достижение в творческой стезе ничем не уступает спортивным, тем более, что многие посвятили этой сфере журналистики не один десяток жизни. Валерий Китченко, корреспондент программы «Весь спорт», хранит дома награду за продуктивную работу за 1998 год. В этот раз он занял первое место в номинации «Спортивная столица». Валерий Китченко сделал серию материалов о российских стартах по спортивной гимнастике, легкой атлетике и водному поло.

Спорт очень интересен, событий спортивных в регионе много. Даже название номинации, «Спортивная столица», говорит о том, что областной центр — сосредоточение этих событий. Есть о чем снимать, говорить, показывать. — рассказал сайту «Первый областной» Валерий Китченко.

Александру Захарову и Яне Торминой, ведущим программы «Весь спорт», присудили второе место в номинации «Спортивная слава Южного Урала». Журналисты подготовили спецвыпуск, посвященный 100-летию физкультурно-спортивного движения Челябинской области. В номинации «Южноуральский спорт в лицах» безоговорочная победа осталась за Ульяной Любимовой. Ее авторству принадлежит материал «Легенды спорта. Александр Тихонов». Материал «Кубок мира по ски-кроссу», подготовленный Артуром Ишпулатовым, удостоился второго места в номинации «Спортивная столица».

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