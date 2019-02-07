/ Бородатые читатели 1obl.ru посоревнуются в крутости перед 23 февраля

Объявляем конкурс ко Дню защитника Отечества.

Согласны ли вы с тем, что мужик с бородой — самый крутой? Если да, то, вероятнее всего, вы и есть бородатый мужчина. Медиахолдинг ОТВ предлагает вам (или вашему знакомому) поучаствовать в конкурсе, приуроченном к 23 февраля — Дню защитника Отечества. Для этого нужно лишь сфотографироваться. В кадре обязательно должна быть ваша борода, а также превью конкурса (картинка) на любом электронном устройстве или распечатанное на цветном принтере.

После фотографию нужно будет загрузить в альбом во «ВКонтакте» или отправить на почту evkondakova@yandex.ru. Победителя определят по количеству «лайков». Необходимо отправить одну фотографию.

Подарки победителям предоставляет генеральный партнер конкурса барбершоп «Chop-chop». Подарок за первое место: абонемент на год и набор мужской профессиональной косметики по уходу в барбершоп «Chop-chop». Подарок за второе и третье место: сертификаты на разовую стрижку в барбершоп «Chop-chop». — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса.

Фотографии будут приниматься до 20 февраля. Голосование продлится сутки.

Обратите внимание, что вы даете согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной фотографии в Сети, а также использование изображения для рекламы конкурса «Мужик с бородой самый крутой».