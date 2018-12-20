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/ Премию для одаренных детей учредили на Южном Урале

Премию для одаренных детей учредили на Южном Урале

Награду получили 30 детей и их наставников, занимающихся в учреждениях допобразования.
сегодня в 20:20
  |  Общество

В Челябинске состоялась церемония награждения одаренных детей. 30 юных дарований и их наставников, которые занимались в учреждениях дополнительного образования, получили премии.

Это высокая оценка вашего общего труда. Юные лауреаты разделяют радость победы со своими педагогами, наставниками, родителями, которые гордятся вами и верят в ваши силы. Впереди у вас большая жизнь. И мы стремимся делать всё, чтобы у каждого ребенка была возможность попробовать себя в творчестве. Пусть ваш талант станет опорой в вашем движении вперед, в общей работе на благо страны и родной Челябинской области! — отметил глава региона, обращаясь к лауреатам.

Одним из одаренных оказался ученик ДШИ города Верхний Уфалей Даниил Галстян. Молодой человек занимается вокалом с четырех лет, туда его отдала мама. Как отметил сам Даниил, когда узнал, что будет удостоен такой высокой награды, испытал только чувство радости.

Сначала я ничего не понимал, делал только то, что мне говорили, а потом мне это начало нравиться, и вот я здесь. Я стараюсь экспериментировать, не двигаться в одном направлении, потому что это развивает талант и навыки, но душа у меня лежит к эстраде, джазу и вокалу. Я не вижу себя без пения и не вижу ничего другого рядом. — рассказал сайту «Первый областной» Даниил Галстян.

Награды дети получили по решению Бориса Дубровского. Губернатор присутствовал на церемонии вместе со своим заместителем Вадимом Евдокимовым. Именно они и вручили талантливым детям дипломы лауреатов премии губернатора.

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