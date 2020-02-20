Спорт хоть круглые сутки: в Копейске осветили стадион

Софиты отвечают современным стандартам.

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В Копейске установили освещение на стадионе «Химик». Лампы будут включать в шесть часов вечера, а выключать в 22:00. Это даст жителям больше возможностей для тренировок и отдыха.

Новые фонари предназначены специально для спортивных объектов.

«Степень освещенности — 10 люксов, это соответствует требованиям для проведения тренировочных процессов», — отмечает глава города Андрей Фалейчик.

Качество освещения сразу оценили местные жители, которые проводили время на катке.

«Раньше мы сюда приезжали — на льду как-то вечером уже не очень было, потому что света мало. А сейчас сделали — и всё замечательно стало, всё видно», — делится впечатлениями Татьяна Пушкарёва.

На стадионе «Химик» сейчас занимаются юные фигуристы. Для них появление фонарей очень кстати — тренировки проходят как раз вечером. А с приходом тепла на стадионе будут оттачивать мастерство и ребята из футбольной секции.